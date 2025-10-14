buticchi e il mito lamarr

Un’avventura mozzafiato attorno alla figura di Hedy Lamarr, la leggendaria attrice ‘più bella del mondo’, la cui vita straordinaria nasconde misteri e segreti che affondano le radici nell’epoca di Cesare e Cleopatra. Prosegue così, domani, la rassegna letteraria ‘Storie. Incontri d’autore alla Spezia’, curata dalla giornalista culturale Benedetta Marietti e promossa da Fondazione Carispezia e Comune della Spezia, con il supporto del Sistema bibliotecario urbano. Negli spazi al piano terra della Fondazione Carispezia, a partire dalle 18 (apertura sale alle 17.30, ingresso libero, info 0187 77231), sarà primattore lo scrittore spezzino Marco Buticchi, che presenterà il suo ultimo romanzo, carico di tensione e fascino, ‘La più bella del mondo’ (edito quest’anno da Longanesi) in dialogo con Patrizia Fiaschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

