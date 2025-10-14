Busto Arsizio ricorda Franco Cerri | il 17 ottobre con Frank Gambale

Una serata speciale, pensata con cura e con il cuore, accenderà il palco del Teatro Sociale di Busto Arsizio venerdì 17 ottobre. Eventi in Jazz dedica un ricordo appassionato a Franco Cerri, quattro anni dopo la sua scomparsa, chiamando a raccolta musicisti che ne hanno condiviso la strada e l’ispirazione. Inizio alle 21, un appuntamento . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

