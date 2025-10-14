Busto Arsizio ricorda Franco Cerri | il 17 ottobre con Frank Gambale

Una serata speciale, pensata con cura e con il cuore, accenderà il palco del Teatro Sociale di Busto Arsizio venerdì 17 ottobre. Eventi in Jazz dedica un ricordo appassionato a Franco Cerri, quattro anni dopo la sua scomparsa, chiamando a raccolta musicisti che ne hanno condiviso la strada e l’ispirazione. Inizio alle 21, un appuntamento . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Busto Arsizio ricorda Franco Cerri: il 17 ottobre con Frank Gambale

Contenuti che potrebbero interessarti

NEW VIDEO! Guarda ora Busto Arsizio - Fasano | Highlights | 2^ Giornata, Serie A2 Tigotà | Lega Volley Femminile 25/26 - X Vai su X

PICS NOVARA - BUSTO ARSIZIO Grande sfida nel derby tra @igor_volley e @uybavolley che vede le zanzare trionfare Goditi qualche scatto LIVE del match #ILoveVolley - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Federico Grassi, una vita per il teatro da Vercelli a Busto Arsizio - Aveva lavorato con Vittorio Gassman e Dario Fo, in innumerevoli produzioni teatrali in tutta Italia e in tv ... Riporta torino.corriere.it