Bustarella per la federazione argentina | Lautaro deve tornare subito a Milano | Rintracciato un messaggio di Marotta
Bustarella per la federazione argentina: Lautaro deve tornare subito a Milano Rintracciato un messaggio di Marotta"> Ci sono sempre stati problemi tra club e nazionali per le convocazioni e i rientri. Questo caso fa discutere. Il rapporto tra club e nazionali è da sempre un terreno di tensione, soprattutto quando si parla di convocazioni. Ogni pausa per le rappresentative porta con sé polemiche, malumori e preoccupazioni. Le società, che investono milioni sui propri giocatori, temono infortuni o sovraccarichi di lavoro durante le partite internazionali. Le nazionali, invece, rivendicano il diritto di avere a disposizione i migliori talenti, considerandolo un onore e un dovere per il calciatore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
