Burocrazia uno studio rivela quanto costa ogni anno alle aziende di Monza e Brianza

Un autentico fardello. Si potrebbe riassumere con queste semplici parole il costo dell’eccessiva burocrazia per le tasche delle aziende monzesi e brianzole, stimato dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato (Cgia) di Mestre e che vede le imprese della provincia di Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it