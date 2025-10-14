Burocrazia uno studio rivela quanto costa ogni anno alle aziende di Monza e Brianza
Un autentico fardello. Si potrebbe riassumere con queste semplici parole il costo dell’eccessiva burocrazia per le tasche delle aziende monzesi e brianzole, stimato dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato (Cgia) di Mestre e che vede le imprese della provincia di Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Digital Bando. Mentol · Beautiful Life. La burocrazia dei bandi ti spaventa? C’è una soluzione. Sappiamo che preparare una domanda di bando è un labirinto di scadenze e moduli complessi. Ti ruba tempo prezioso che potresti dedicare al tuo progetto. La nos - facebook.com Vai su Facebook
La “cattiva“ burocrazia. Il costo per le imprese: oltre 700 milioni all’anno - Indagine della Cgia di Mestre che ha stimato il “peso“ degli iter amministrativi sul sistema economico umbro. Secondo msn.com