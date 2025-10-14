Burocrazia choc in Toscana | circa 3,7 miliardi l’anno il peso delle scartoffie per le aziende
Firenze, 14 ottorbe 2025 – Una montagna di carte che non accenna a ridursi. Secondo l’Ufficio Studi della Cgiadi Mestre, nel 2024 in Italia sono state pubblicate 305 Gazzette Ufficiali e 45 supplementi ordinari e straordinari, per un totale di 35.140 pagine di leggi, decreti, ordinanze, circolari e comunicati. Un peso enorme, anche in senso letterale: se fossero state stampate, ammonterebbero a 84 chii di carta, per una pila alta quasi due metri. E chi volesse leggerle tutte, calcola la Cgia, impiegherebbe oltre un anno di tempo, leggendo cinque minuti a pagina, senza mai fermarsi nemmeno nei weekend. 🔗 Leggi su Lanazione.it
