Buone pratiche | sarà a Spoleto il Linc tra comunità scuole e cultura

di Ivan Manzo, Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato al link del 24 09 2025 Un filo che diventa rete, è questo il motto dell'associazione " il Filo rosso ", nata a Spoleto nell'ottobre del 2021 e oggi capofila del nuovo progetto " Linc – Tutto è connesso ", un percorso che intreccia educazione, sostenibilità e comunità ispirandosi all'enciclica " Laudato Sì " di Papa Francesco e all' Agenda 2030 dell'Onu. " Il nostro lavoro parte sempre dalla relazione, la persona con se stessa, con l'ambiente, con gli altri – ci ha raccontato Elisa Ranucci, presidente de il Filo rosso -.