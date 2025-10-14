Buone pratiche | sarà a Spoleto il Linc tra comunità scuole e cultura

Ildenaro.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Ivan Manzo, Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato al link del 24 09 2025 Un filo che diventa rete, è questo il motto dell’associazione “ il Filo rosso ”, nata a Spoleto nell’ottobre del 2021 e oggi capofila del nuovo progetto “ Linc – Tutto è connesso ”, un percorso che intreccia educazione, sostenibilità e comunità ispirandosi all’enciclica “ Laudato Sì ” di Papa Francesco e all’ Agenda 2030  dell’Onu. “ Il nostro lavoro parte sempre dalla relazione, la persona con se stessa, con l’ambiente, con gli altri  – ci ha raccontato  Elisa Ranucci, presidente de il Filo rosso -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Buone Pratiche Sar224 Spoleto