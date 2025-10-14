Bundu exploit nell’Empolese Valdelsa | Soddistatti | obiettivo raggiunto

EMPOLESE VALDELSA Giani festeggia la riconferma alla guida del centrosinistra, Tomasi supera il 40% a livello regionale per il centrodestra. Ma c’è anche Toscana Rossa, che con Antonella Bundu ha superato in più circoscrizioni lo sbarramento del 5%. E nell’Empolese Valdelsa, Bundu ha fatto registrare uno dei riscontri più positivi del panorama toscano, salendo al di sopra della soglia dei sei punti percentuali (attestandosi al 6,03%). La lista si è invece attesta al 5,67%, con il capolista Piero Bufano (nella foto, ex-impiegato di banca settantaquattrenne originario di Milano, in Toscana da ormai vent’anno) che è risultato essere il più votato con 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it

