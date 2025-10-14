Bullismo e cyberbullismo | esperti a confronto

Proteggiamo i bambini insieme: "no al bullismo ed al cyberbullismo". Se ne parlerà martedì 21 ottobre (dalle 10 alle 13), nei locali dell'istituto comprensivo "G. Pascoli" di Aversa, nel corso di un incontro che vedrà la partecipazione di una "task-force" di psicologi e psicoterapeuti del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

EDUCAZIONE DIGITALE “L’Anci conferma il suo impegno nel contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo sostenendo con convinzione la campagna del Moige a cui ci lega dal 2017 un protocollo d’intesa per promuovere sul territorio azioni di sensi - facebook.com Vai su Facebook

#Bullismo e cyberbullismo, tutela dei diritti dei #passeggeri, storie di #artigiani piemontesi sono tra gli argomenti trattati nella puntata di #Spaziolibero in onda domani, 4 ottobre, dalle 7.30 su @RaiTre. - X Vai su X

Bullismo e cyberbullismo: esperti a confronto - Presente una task force di psicologi e psicoterapeuti del Movimento Italiano Genitori (Moige) ... Come scrive casertanews.it

Bullismo e cyberbullismo: dati, impegni e protocolli per un’alleanza educativa nazionale - Paola Frassinetti: “Quando parliamo di disagio giovanile, di bullismo e cyberbullismo, la scuola ha il ... Lo riporta napolivillage.com

Bullismo: Stati Generali, giornata di confronto a Palazzo dell'Informazione Adnkronos - Al Palazzo dell’Informazione (Adnkronos) si è svolta l’edizione 2025 degli Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione, promossa dall’Osservatorio Nazionale Bullismo ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it