Bufera sul tg3 giornalista choc | L’Italia potrà eliminare Israele almeno sul campo Violenze pro Pal fuori dallo stadio

Bufera sul Tg3 per il servizio sulla partita di calcio Italia-Israele, già al centro di polemiche e strumentalizzazione. In chiusura arriva il fuor d’opera del giornalista. “L’Italia avrà la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo”, ha detto testualmente. Uno scivolone maldestro, una frase inquietante che la dice luce sul clima antisemita alimentato da cattivi maestri e stampa militante. Un riflesso pavloviano, forse. Ancora più grave visto che la performance è andata in onda su una rete del servizio pubblico nazionale. Italia-Israele: la frase choc del giornalista del tg3. Intanto dentro e fuori lo stadio di Udine, come da copione, si registrano momenti di tensione tra i pro Pal e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bufera sul tg3, giornalista choc: “L’Italia potrà eliminare Israele, almeno sul campo”. Violenze pro Pal fuori dallo stadio

