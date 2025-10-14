Bufera su Boccia e la Rai per le frasi su Hamas e i giornalisti italiani Insorge l’Usigrai | E’ la posizione dell’azienda? E i 5 Stelle chiedono le sue dimissioni

Di lavoro dovrebbe dirigere l’ufficio stampa della tv pubblica (cioè di tutti) in maniera super partes. Invece per Incoronata Boccia, una carriera fulminante in Rai che l’ha portata dall’assunzione alla Tgr Sardegna alla vice-direzione del Tg1 prima e quindi alla direzione dell’ufficio stampa Ra i, poi, passando per la creazione del sindacato dei giornalisti di destra meloniani Unirai, il concetto di “super partes” sembra davvero labile. Le incredibili parole di Boccia al convegno delle Comunità ebraiche. Tanto che domenica, partecipando (a che titolo?) al convegno “ La storia stravolta e il futuro da costruire ”, organizzato a Roma dall’U nione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) e dal Cnel è riuscita a dire: “Si è parlato spesso del cinismo e della spietatezza dell’esercito israeliano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Bufera su Boccia (e la Rai) per le frasi su Hamas e i giornalisti italiani. Insorge l’Usigrai: “E’ la posizione dell’azienda?“. E i 5 Stelle chiedono le sue dimissioni

Contenuti che potrebbero interessarti

Bufera su Incoronata Boccia (Rai): "Non c'è prova che Idf abbia mitragliato civili inermi a Gaza" - X Vai su X

La Stampa. . "Non esiste una sola prova che l'esercito israeliano abbia mitragliato civili inermi. Vergogna per il suicidio del giornalismo che si è piegato alla propaganda dei set di Hamas". Bufera sulle parole della giornalista Incoronata Boccia, direttrice dell'uff - facebook.com Vai su Facebook

Bufera su Boccia (e la Rai) per le frasi su Hamas e i giornalisti italiani. Insorge l’Usigrai: “E’ la posizione dell’azienda?“. E i 5 Stelle chiedono le sue dimissioni - Per il capo ufficio stampa Rai, Boccia, non ci sono prove che l'esercito israeliano abbia mitragliato i civili. Secondo lanotiziagiornale.it

Rai, Incoronata Boccia spiazza su Israele e Gaza, rivolta social: la frase che scatena la bufera - La direttrice dell'ufficio stampa Rai ha suscitato clamore online per alcune affermazioni divisive sul conflitto in Palestina. Scrive libero.it

Rai, cosa ha detto Incoronata Boccia e perché le opposizioni chiedono le sue dimissioni - Non è la prima volta che Incoronata Boccia, attualmente direttrice dell’ufficio stampa Rai, finisce nella bufera. Riporta lanotiziagiornale.it