Buca pericolosissima in via Ernesto Basile

Una settimana fa ho mandato una pec al Comune e al comando dei vigili urbani, mostrando questa buca e indicando il disagio vista l’affluenza di studenti e persone normali che passano da quel marciapiede in via Ernesto Basile. Ancora nessun riscontro. Come sempre si aspetterà che qualcuno si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it