Bruxelles scontri tra polizia e manifestanti durante lo sciopero nazionale

La polizia belga ha usato gli idranti per disperdere migliaia di manifestanti a Bruxelles durante lo sciopero nazionale indetto dai sindacati contro le misure di austerità. In centro città si sono verificati scontri tra forze dell’ordine e dimostranti, che hanno protestato con tamburi, striscioni e slogan contro i tagli ai programmi di welfare. Gli organizzatori hanno stimato oltre 150.000 partecipanti, mentre la polizia ne ha contati circa 80.000. Alcune persone sono state fermate dalle forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Le tre principali sigle sindacali belghe hanno promosso le proteste e lo sciopero contro i tagli alle pensioni e alla sanità proposti dal primo ministro Bart De Wever, che punta a ridurre la spesa pubblica per affrontare le sfide economiche del Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bruxelles, scontri tra polizia e manifestanti durante lo sciopero nazionale

