Brutto incidente in auto per il famoso di Canale 5 | la notizia dall’ospedale
Personaggi TV. Un video apparso all’improvviso sui social ha fatto tremare i fan: un uomo disteso su una barella, trasportato d’urgenza in ospedale, il volto segnato dal dolore e un collare cervicale che dice più di mille parole. È Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Dubai. In pochi minuti, la notizia ha fatto il giro del web, scatenando una pioggia di messaggi preoccupati. Leggi anche: “Si all’amore della mia vita”: il campione italiano si sposa con la sua bellissima Leggi anche: Ambra Angiolini, ritorno di fiamma con il famoso ex: il gossip bomba Il messaggio di Manuela Carriero: “Sono spaventata e non so ancora cosa sia successo”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
