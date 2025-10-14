Brutta caduta in cantiere i colleghi danno l' allarme | è grave in ospedale
Stava uscendo dagli uffici per la pausa pranzo, quando qualcosa — forse un malore, forse un passo falso — lo ha fatto precipitare lungo la scala interna che porta all'uscita. È caduto così, all'improvviso, un dipendente 60enne del cantiere navale Navigarda di Peschiera del Garda, ieri mattina. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
