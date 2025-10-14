Bruno Mossi l' uomo trovato morto a Blevio il dolore degli amici | Ciao baloss mancherà la tua allegria
L’allarme è partito verso le 18.30 di ieri, lunedì 13 ottobre, quando le squadre del Soccorso alpino e speleologico, con i mezzi fuoristrada, sono partite alla volta di Blevio. La segnalazione riguardava un uomo di 56 anni in difficoltà in una zona d’alpeggio raggiungibile solo a piedi. In tanti. 🔗 Leggi su Quicomo.it
