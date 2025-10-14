Brunello Cucinelli firma l' outfit di Sydney Sweeney
L'attrice Sydney Sweeney, in occasione del Christy Martin Q&A, l'11 ottobre 2025 a Los Angeles, ha indossato una giacca in lana vergine e mohair, una minigonna circle in tweed chevron di lana vergine, una camicia in popeline di cotone stretch, una cintura in pelle intagliata, un paio di boot City. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
#Filosofia: l’imprenditore Brunello Cucinelli protagonista di una conferenza dedicata al nuovo umanesimo d’#impresa Un incontro per riflettere sul valore etico del #lavoro e su un modello economico che mette al centro la dignità dell’#uomo: - X Vai su X
Dopo le accuse del fondo Morpheus, Brunello Cucinelli Cucinelli contrattacca. Il gruppo di Solomeo ha anticipato la riunione del CdA per diffondere i dati finanziari del periodo gennaio-settembre 2025 (+10,8%: superato il miliardo). Ma soprattutto per replicar - facebook.com Vai su Facebook
Brunello Cucinelli, con la presentazione della nuova linea eyewear, ci trasporta in una Roma incantata che non dorme mai - Un'esclusiva sfilata nella suggestiva cornice del giardino di Villa Aurelia, con le luci del tramonto a rendere l'atmosfera ancor più magica e sognante, che incanta come solo la città eterna sa fare: ... Secondo vogue.it
Brunello Cucinelli svela Goldcraft 1978: i nuovi occhiali in titanio e oro 18k brillano nella notte versiliese - evento la collezione di occhiali più preziosa dell’estate, comprendente due gioielli di arte orafa in titanio, oro 18k e un'anima rétro. Segnala esquire.com
Brunello Cucinelli: "Giovani, tornate a sognare e a innamorarvi" - Brunello Cucinelli ha rivolto parole di speranza alle nuove generazioni, nel discorso tenuto in occasione della festa dedicata ai suoi settant’anni. Lo riporta tgcom24.mediaset.it