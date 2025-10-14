Brunello Cucinelli firma l' outfit di Sydney Sweeney

Perugiatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice Sydney Sweeney, in occasione del Christy Martin Q&A, l'11 ottobre 2025 a Los Angeles, ha indossato una giacca in lana vergine e mohair, una minigonna circle in tweed chevron di lana vergine, una camicia in popeline di cotone stretch, una cintura in pelle intagliata, un paio di boot City. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

