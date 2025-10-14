Brt ruspe nel primo capolinea | In un mese sarà completata un?area da 9mila metri quadri
Le ruspe sono entrate in azione ieri mattina in via Di Maratona a Bari dove sarà realizzato il primo capolinea del Brt (Bus rapid transit), il nuovo sistema di trasporto pubblico che punta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
BRT- Bus Rapid Transit, da oggi il cantiere della Linea Verde. Si parte dal capolinea di via di Maratona - Nella progettazione del capolinea è stata posta particolare attenzione alla sicurezza e alla fluidità delle manovre garantendo la continuità dei percorsi pedonali Parte oggi il cantiere per la realizz ... Secondo ambienteambienti.com
Bari, al via i lavori per la linea verde del Brt con la realizzazione del capolinea di via Di Maratona VIDEO - Il Bus rapid transit è finanziato dal Pnrr per un importo complessivo di quasi 160 milioni di euro. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it