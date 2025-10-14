Brindisi al centro della sicurezza europea | al via la Cipre Expo 2025

BRINDISI - Si è aperta oggi (martedì 14 ottobre 2025), presso il Nuovo Teatro Verdi, la Cipre Expo 2025 (Critical Infrastructure Protection & Resilience Europe), evento di rilievo internazionale giunto alla sua decima edizione europea, che per la prima volta fa tappa in Italia, proprio nella. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

