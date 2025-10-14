Breve storia dell' assurda qualificazione di Capo Verde ai Mondiali

Ad astrarsi un attimo, la scena dall’alto è piuttosto strana: cosa ci faccio, alle diciotto di un lunedì pomeriggio qualsiasi d’ottobre, con tre ore di fuso orario di differenza, sintonizzato sul sito della FIFA per seguire Capo Verde - eSwatini senza riuscire a pensare ad altro? I tiburões azules, "gli squali azzurri", ovvero la Nazionale di Capo Verde, è a un passo dalla qualificazione al Mondiale, che arriverà novantacinque minuti più tardi. Quando nel 2017 la FIFA, all’unanimità, ha portato il numero dei partecipanti per il 2026 da 23 a 48 c’era da immaginare che qualche piccola sarebbe arrivata al massimo palcoscenico, ma forse in pochi si aspettavano che sarebbe stata così piccola. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

