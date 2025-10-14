Bretzel würstel e birre artigianali | a due passi da Milano arriva l' Oktoberfest
Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre si svolge a Cinisello Balsamo l'Oktoberfest targata Streeat Food Truck Festival.Ad attendere i partecipanti, bretzel, würstel con crauti, stinco di maiale, costine e strudel, da abbinare alle inconfondibili birre Mönchshof e Kapuziner, trasformando piazza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondisci con queste news
Pub Four X. Die Igelschnauzen · Oktoberfest-Spaßbremsen. Oktoberfest vuol dire: cibo, birra e tanta allegria! Al Four X trovi tutto: stinco, bretzel, wurstel con crauti, gulash e tante altre specialità bavaresi. E naturalmente tanta birra fresca da alzare in brindisi, - facebook.com Vai su Facebook
Il Ballo delle debuttanti: al via il festival delle birre artigianali al Mercato Centrale Roma - Ecco l'evento che fa per voi: al Mercato Centrale Roma inizia la Italy Beer Week con Il Ballo delle debuttanti, ... Lo riporta romatoday.it
Birre artigianali crescono in Italia di circa il 15,4% - Birre artigianali sempre più apprezzate in Italia che nel 2023 crescono nel mercato di circa un +15,4%. Come scrive ansa.it
Festa della birra, due giorni di musica, birre artigianali, street food, spettacoli e intrattenimento per tutte le età - 00 fino a tarda notte Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate foianese: la “Festa della Birra”, giunta alla sua quarta ... lanazione.it scrive