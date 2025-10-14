Brescia | L' ho fatto tutto io - Fiera dell' autoproduzione

Domenica 19 ottobre Piazza della Vittoria torna ad animarsi con “L’ho fatto tutto io”, il mercato dedicato all’artigianato indipendente e all’autoproduzione creativa. Dalle 10 alle 19, il cuore di Brescia ospiterà una giornata aperta a tutti, tra bancarelle, musica dal vivo, giochi tradizionali e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Voglio Tornare Negli Anni 90. . Tutto questo succede di venerdì 10 ottobre : live da Castrezzato (Brescia)!! Questa è la forza della gente di Voglio Tornare Negli anni 90 ! SEGUITECI ANCHE SU INSTAGRAM https://instagram.com/vogliotornareneglianni. - facebook.com Vai su Facebook

Brescia: L'ho fatto tutto io - Fiera dell'autoproduzione - Domenica 19 ottobre Piazza della Vittoria torna ad animarsi con “L’ho fatto tutto io”, il mercato dedicato all’artigianato indipendente e all’autoproduzione creativa. Secondo bresciatoday.it

Da agente di commercio a imprenditore: «Ho mollato tutto e ho fatto bene» - Parla Alessandro Galleri, ad di Innovation Group: «Attenzione ai falsi miti, sembrano la soluzione ma spesso sono privi di sostanza» ... Da giornaledibrescia.it

Garlasco, l'ex pm Venditti: «Rifarei tutto, sono distrutto. Archiviazione frettolosa di Sempio? Mai fatto pressioni» - L'ex procuratore aggiunto di Pavia, investito da un doppio ciclone giudiziario, ... Riporta msn.com