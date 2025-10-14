Brescia arrestato in stazione latitante pakistano ricercato per omicidio

Brescia, 14 ottobre 2025 – Un cittadino pakistano di 45 anni, richiedente asilo politico in Italia, è stato a rrestato dagli agenti della Polizia ferroviaria alla stazione di Brescia in esecuzione di una Red Notice diramata dall' Interpol su mandato dell'autorità giudiziaria del Pakistan. L'uomo è ritenuto responsabile di un omicidio commesso a Whando, in Pakistan. Secondo quanto ricostruito il 45enne, insieme a due complici, avrebbe aperto il fuoco con un k alashnikov contro una pattuglia della polizia pakistana nel tentativo di sottrarsi a un posto di blocco. Durante lo scontro, uno dei complici rimase ucciso dai colpi esplosi proprio dal latitante poi catturato a Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

