Brescello camion si ribalta dopo una sbandata

Brescello (Reggio Emilia), 14 ottobre 2025 – Soccorsi in azione in serata alla periferia di Brescello, in via per Poviglio, nella frazione di Sorbolo Levante, per un incidente che ha coinvolto un camion, che si è ribaltato su un fianco al lato della carreggiata. Sul posto, oltre all’ambulanza della Cri di Sorbolo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Guastalla e di Sant’Ilario d’Enza, in quanto l’autista risultava essere rimasto bloccato nell’abitacolo. Dopo essere stato liberate dal veicolo, in tutta sicurezza, è stato affidato alle cure del personale di soccorso, per essere portato in ospedale a Guastalla per medicare traumi che non risultano preoccupanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Brescello, camion si ribalta dopo una sbandata

