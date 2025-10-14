Bremer verrà nuovamente operato e non giocherà contro il Real Madrid

2025-10-13 19:14:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: l La Juventus allestisce un circo e fa crescere i nani nella sua retroguardia. E, proprio pochi giorni dopo un anno dalla rottura del crociato, la ‘Vecchia Signora’ lo ha denunciato Gleison Bremer dovrà sottoporsi nuovamente ad un intervento chirurgico a Lione per sottoporsi ad un intervento chirurgico al menisco. La scorsa stagione è stata praticamente vuota da quella fatidica notte di Champions League a Lipsia e la ripresa è stata molto più lenta del previsto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

