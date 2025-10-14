Bremer si opera fuori 2 mesi La Juventus pensa all’ex difensore Inter

La storia si ripete a Torino. Anche quest’anno, nel cuore dell’autunno, la Juventus si ritrova a fare i conti con un’emergenza difensiva. Gli infortuni di Bremer e Juan Cabal costringono la dirigenza bianconera a rimettere mano al dossier difesa in vista del mercato di gennaio. Stavolta la situazione non è così critica come dodici mesi fa, quando i bianconeri furono costretti a ricorrere in extremis ai prestiti di Kelly e Veiga, ma la preoccupazione resta alta. Bremer sarà fuori per circa due mesi, e la sua gestione fisica richiederà prudenza anche al rientro. Cabal, dal canto suo, è rientrato ai box per un nuovo problema muscolare, confermando le difficoltà di continuità che spesso seguono un intervento al crociato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

