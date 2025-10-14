Bremer operazione OK ma tempi di recupero incerti | KO anche Pedro Felipe prima soluzione per Tudor

Bremer è stato operato nella giornata di martedì 14 ottobre per la lesione al menisco ma i tempi di recuperi restano più che incerti. Il brasiliano rischia di saltare fino a 12 partite. Per la Juventus e Tudor un vero problema a cui se n'è aggiunto un altro: Pedro Felipe, giovane talento della Bext Gen e considerato prima alternativa, si è fermato anche lui per 2 settimane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

