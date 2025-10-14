Bremer operazione OK ma tempi di recupero incerti | KO anche Pedro Felipe prima soluzione per Tudor

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bremer è stato operato nella giornata di martedì 14 ottobre per la lesione al menisco ma i tempi di recuperi restano più che incerti. Il brasiliano rischia di saltare fino a 12 partite. Per la Juventus e Tudor un vero problema a cui se n'è aggiunto un altro: Pedro Felipe, giovane talento della Bext Gen e considerato prima alternativa, si è fermato anche lui per 2 settimane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

bremer operazione ok tempiBremer, operazione OK ma tempi di recupero incerti: KO anche Pedro Felipe, prima soluzione per Tudor - Bremer è stato operato nella giornata di martedì 14 ottobre per la lesione al menisco ma i tempi di recuperi restano più che incerti ... Scrive fanpage.it

bremer operazione ok tempiJuventus, operazione riuscita per Bremer: tempi di recupero più lunghi del previsto - L’operazione è dunque andata secondo i piani, ma la società non ha fornito una tempistica precisa per il rientro in campo del difensore. Come scrive gonfialarete.com

bremer operazione ok tempiBremer si è operato: com'è andato l'intervento e le tappe del ritorno Juve - Il brasiliano dovrà stare fuori per un po' di tempo e nei prossimi giorni inizierà l'iter riabilitativo necessario per rientrare a disposizione di Tudor ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bremer Operazione Ok Tempi