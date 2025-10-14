Bremer Juventus l’esperto non ha dubbi | Infortunio non grave Ecco quando ritornerà

La notizia dell’infortunio al menisco di Gleison Bremer ha rievocato nella Juventus i timori di un anno fa, quando la stagione del brasiliano si interruppe bruscamente a Lipsia, causando un crollo della difesa bianconera e delle ambizioni della squadra. L’assenza di un “totem” come lui si fa sentire, ma il dottor Fabrizio Tencone, Direttore del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bremer Juventus, l’esperto non ha dubbi: «Infortunio non grave. Ecco quando ritornerà»

Approfondisci con queste news

L'infortunio di #Bremer complica i piani della #Juventus: i bianconeri tornano a pensare a #Skriniar - X Vai su X

La difesa della Juventus cambia dopo l’infortunio di Bremer. Tudor ha due opzioni: https://fanpa.ge/9VkVR - facebook.com Vai su Facebook

Mai fuori, stop a Verona e poi...: perché la Juve ha rischiato con Bremer - costringendo così la Juventus a doversi privare di uno dei suoi elementi cardine nella prima fase cruciale della stagione, proprio quando Bremer sembrava destinato a riprendersi il posto al centro ... tuttosport.com scrive

Juventus, per Bremer tempi più lunghi? L'obiettivo del club, quando può rientrare - Se fossero confermati questi tempi di recupero riferiti dalla Gazzetta, che però potranno essere più chiari solo dopo l'operazione e nel corso del recupero, Bremer rischia di saltare circa 13 partite. Segnala ilbianconero.com

"Infortunio Bremer, i veri tempi di recupero. Colpa di Tudor? Rispondo così. C'è una buona notizia" - L'ntervista esclusiva al dottor Fabrizio Tencone, già collaboratore e poi medico sociale bianconero, oggi direttore del Centro Isokinetic di Torino ... Scrive msn.com