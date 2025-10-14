Bremer Juventus l’esperto non ha dubbi | Infortunio non grave Ecco quando ritornerà

Calcionews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia dell’infortunio al menisco di Gleison Bremer ha rievocato nella Juventus i timori di un anno fa, quando la stagione del brasiliano si interruppe bruscamente a Lipsia, causando un crollo della difesa bianconera e delle ambizioni della squadra. L’assenza di un “totem” come lui si fa sentire, ma il dottor Fabrizio Tencone, Direttore del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bremer juventus l8217esperto non ha dubbi infortunio non grave ecco quando ritorner224

© Calcionews24.com - Bremer Juventus, l’esperto non ha dubbi: «Infortunio non grave. Ecco quando ritornerà»

Approfondisci con queste news

bremer juventus l8217esperto haMai fuori, stop a Verona e poi...: perché la Juve ha rischiato con Bremer - costringendo così la Juventus a doversi privare di uno dei suoi elementi cardine nella prima fase cruciale della stagione, proprio quando Bremer sembrava destinato a riprendersi il posto al centro ... tuttosport.com scrive

bremer juventus l8217esperto haJuventus, per Bremer tempi più lunghi? L'obiettivo del club, quando può rientrare - Se fossero confermati questi tempi di recupero riferiti dalla Gazzetta, che però potranno essere più chiari solo dopo l'operazione e nel corso del recupero, Bremer rischia di saltare circa 13 partite. Segnala ilbianconero.com

bremer juventus l8217esperto ha"Infortunio Bremer, i veri tempi di recupero. Colpa di Tudor? Rispondo così. C'è una buona notizia" - L'ntervista esclusiva al dottor Fabrizio Tencone, già collaboratore e poi medico sociale bianconero, oggi direttore del Centro Isokinetic di Torino ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bremer Juventus L8217esperto Ha