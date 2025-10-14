Bremer intervento riuscito per il difensore della Juve | svelati i tempi di recupero
Inter News 24 Bremer, il comunicato ufficiale della Juve sul nuovo infortunio al ginocchio del difensore centrale brasiliano. Tutti i dettagli in merito. Gleison Bremer, difensore della Juventus, è stato sottoposto a un intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita presso l’Hopital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet, ha visto la presenza del medico sociale della Juventus, Paolo Cavallo, per garantire il corretto svolgimento della procedura. Il club bianconero ha reso noto, tramite una nota ufficiale, che l’intervento è stato perfettamente riuscito. 🔗 Leggi su Internews24.com
