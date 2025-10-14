Bravissima incanta Montecchio Maggiore | successo per la tappa vicentina al Castello di Giulietta

Il talento delle donne ha colpito nel segno. È stato un turbine di successo la tappa vicentina del talent show Bravissima, che si è svolta domenica 12 ottobre al caratteristico e panoramico ristorante Castello di Giulietta a Montecchio Maggiore. La serata, organizzata dal press agent Mattia Pagliarulo e condotta dal presentatore televisivo, nonché creatore del format, Valerio Merola, con la partecipazione della showgirl e vincitrice di Bravissima 2024 Greta Cinotti, ha valorizzato e dato spazio al talento di oltre venti concorrenti di ogni fascia d’età, che si sono sfidate ed esibite in molteplici discipline: canto, ballo, recitazione, arte in generale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

