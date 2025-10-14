Brasile scoppia caso Neymar Ancelotti non lo convoca | Deve essere in forma

(Adnkronos) – Scoppia il caso Neymar in Brasile. L’attaccante verdeoro, tornato al Santos dopo la parentesi dorata in Arabia Saudita con la maglia dell’Al Hilal, è stato escluso dai convocati del ct Carlo Ancelotti per le due amichevoli asiatiche contro Corea del Sud, battuta 5-0, e Giappone, in programma domani, martedì 14 ottobre. Nonostante l’ex attaccante del Barcellona sia tornato a giocare in patria proprio per conquistarsi un posto nella spedizione verdeoro che parteciperà ai Mondiali 2026, di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, Ancelotti non lo ha ancora convocato da quando è stato nominato ct. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Brasile, scoppia caso Neymar. Ancelotti non lo convoca: “Deve essere in forma”

