Brasile che figuraccia in amichevole! Ancelotti rimontato da 0-2 a 3-2 in Giappone
La nazionale verdeoro domina, poi crolla nel secondo tempo e perde per la prima volta contro i nipponici. Senza Rodrygo, il ct italiano paga anche l'ampio turnover. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
12 Ottobre 1931: viene inaugurato il CRISTO REDENTORE DI RIO. È una delle sette meraviglie del mondo, simbolo della città di Rio de Janeiro e del Brasile. È la statua del "Cristo Redentore", inaugurata dall'allora presidente della nazione carioca, Getulio V - facebook.com Vai su Facebook
Brasile, che figuraccia in amichevole! Ancelotti rimontato da 0-2 a 3-2 in Giappone - La nazionale verdeoro domina, poi crolla nel secondo tempo e perde per la prima volta contro i nipponici. Scrive msn.com
Ancelotti, figuraccia col Brasile: il Giappone vince in rimonta. Difesa horror e bufera sul ct, c'entra Vinicius - Harakiri Brasile nel test contro il Giappone: a Tokyo la Seleçao spreca il doppio vantaggio e perde 3- Riporta sport.virgilio.it
Brasile show in amichevole: Ancelotti batte 5-0 la Corea del Sud. Pari tra Giappone e Paraguay - La Seleçao vince a Seoul: doppiette di Estevao e Rodrygo, gol di Vinicius Jr. Riporta corrieredellosport.it