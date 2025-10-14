Brasile che figuraccia in amichevole! Ancelotti rimontato da 0-2 a 3-2 in Giappone

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nazionale verdeoro domina, poi crolla nel secondo tempo e perde per la prima volta contro i nipponici. Senza Rodrygo, il ct italiano paga anche l'ampio turnover. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brasile, che figuraccia in amichevole! Ancelotti rimontato da 0-2 a 3-2 in Giappone

