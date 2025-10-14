Braglia | Leao titolare contro la Fiorentina? E’ la partita giusta per fare la differenza

L'ex portiere del Milan Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di TMW Radio ha parlato del Milan e di Rafael Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Braglia: “Leao titolare contro la Fiorentina? E’ la partita giusta per fare la differenza”

Scopri altri approfondimenti

Braglia sul ritorno di Leao da titolare Le dichiarazioni -) https://milanworld.net/threads/braglia-leao-puo-giocare-al-posto-di-pulisic.155144… #Milan #Leao #Calcio #MilanFiorentina Vai su X

Braglia su Juve - Milan Le dichiarazioni https://milanworld.net/threads/braglia-certezze-milan-dubbi-juve-leao.154831 #Milan #JuveMilan #Calcio #News - facebook.com Vai su Facebook

Braglia: “Non vedo più la Juventus che si fa rispettare” - Simone Braglia ha parlato ai microfoni di Tmw nel corso della trasmissione Maracanà e si è soffermato anche sul momento che vive la Juventus: Juve, difesa a tre o a quattro ... Come scrive tuttojuve.com

Leao titolare in Milan-Fiorentina, perché è in vantaggio rispetto agli altri - Rientrato in anticipo dagli impegni con il Portogallo, Leao si allenerà oggi a Milanello con la squadra: è favorito per la titolarità ... Da milanlive.it

Braglia: "Juve, che rischi a Como. Milan, Leao al posto di Pulisic" - L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Segnala tuttomercatoweb.com