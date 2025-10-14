Bracciante agricolo gambizzato dopo aver sorpreso dei ladri | quattro arresti

Brindisireport.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FRANCAVILLA FONTANA - Sono state quattro le persone arrestate questa mattina, 14 ottobre 2025, in seguito della gambizzazione di un bracciante agricolo avvenuta lo scorso 13 giugno nelle campagne di Francavilla Fontana. I carabinieri della Città degli Imperiali hanno eseguito un’ordinanza di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

bracciante agricolo gambizzato dopoMatera, la strage dei braccianti di fragole ammassati nel van: 4 morti e sei feriti dopo il lavoro nei campi - Incidente a Scanzano Jonico: i contadini pakistani senza documenti viaggiavano in 10 su una Renault Scenic da 7 posti che si è schiantata contro un camion. Riporta quotidiano.net

Satnam Singh, bracciante agricolo morto sul lavoro/ Antonello Lovato accusato di omicidio (e caporalato) - Chi è Satnam Singh, il bracciante agricolo morto dissanguato sul lavoro: a Un Giorno in Pretura il caso per il quale Antonello Lovato è accusato di omicidio IL CASO SATNAM SINGH A UN GIORNO IN PRETURA ... Secondo ilsussidiario.net

bracciante agricolo gambizzato dopoBraccianti di Corigliano Rossano morti, «è tragedia dello sfruttamento, non una fatalità» - La Fai Cisl di Cosenza esprime dolore per la morte avvenuta in Basilicata dei lavoratori pakistani e chiede controlli, sicurezza e l’attivazione della Cabina di Regia per il Lavoro Agricolo di Qualità ... Riporta cosenzachannel.it

Cerca Video su questo argomento: Bracciante Agricolo Gambizzato Dopo