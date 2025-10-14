Borghi sentenzia sugli attaccanti della Juve | C’è un grande casino davanti I bianconeri hanno preso questi due giocatori perché sono convinti che Vlahovic…
Borghi sentenzia sugli attaccanti della Juve: tutte le dichiarazioni del telecronista sui bianconeri ma non solo. Un potenziale enorme, una confusione tattica evidente. È un vero e proprio “grande casino” l’attacco della Juventus. A usare l’espressione colorita ma efficace è il giornalista e commentatore Stefano Borghi, che, sul suo canale YouTube, ha analizzato il paradosso che sta vivendo Igor Tudor nella gestione dei suoi tre centravanti. Secondo l’analisi di Borghi, la situazione attuale è figlia di un mercato estivo in cui la Juve ha investito pesantemente su Jonathan David e Loïs Openda, pensando di cedere Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Borghi: “Con degli attaccanti come ha la Juve non rinuncerei al discorso delle due punte. David è alle prese con una crisi esistenziale” - Stefano Borghi sul suo canale YouTube, ha analizzato la situazione in attacco della Juventus: "Poi c'è il grande casino, mi verrebbe da dire, legato ai centravanti. Scrive tuttojuve.com