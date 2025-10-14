Boots – Stagione 2 | il futuro affrontato dalla star Miles Heizer
Miles Heizer, che interpreta Cameron Cope in Boots, ha parlato del futuro della serie di successo e delle possibili trame che potrebbero essere sviluppate in futuro. Boots ha debuttato su Netflix con recensioni estremamente positive e un punteggio del 92% su Rotten Tomatoes. La serie, basata sul libro di memorie The Pink Marine di Greg Cope White, racconta la storia di un giovane gay che si arruola nell’esercito in un periodo in cui era illegale per la comunità LGBTQ+ farlo. Sebbene Boots non sia ancora stato rinnovato, Heizer è ottimista. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
