BOOM! MARCELLA BELLA CONTRO BARBARA D’URSO | QUESTA QUI È NAPOLETANA! MA È VIVA?

Bubinoblog | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ballando con le Stelle si prepara alla quarta puntata e già scoppia un nuovo caso dopo le parole di Marcella Bella contro Barbara d’Urso, faccette annesse. La popolare cantante, fanalino di coda della classifica con la signora Coriandoli, si è sfogata a Ballando Segreto, la striscia daytime disponibile su RaiPlay. Mi auguro solo una cosa, di non essere sempre io quella. che i giurati si spostino sulla signora d’Urso. che lei è sempre così, tutta ferma. E smuovetela un po’ un attimo! Cavolo, è napoletana questa qui! Ditegli qualcosa che la fa smuovere. Sempre con me ce l’hanno?! Eh che cavolo, lei è sempre tutta composta. 🔗 Leggi su Bubinoblog

boom marcella bella contro barbara d8217urso questa qui 200 napoletana ma 200 viva

© Bubinoblog - BOOM! MARCELLA BELLA CONTRO BARBARA D’URSO: “QUESTA QUI È NAPOLETANA! MA È VIVA?”

Leggi anche questi approfondimenti

boom marcella bella controMarcella Bella stroncata da Selvaggia Lucarelli a Ballando/ “Sembri una mamma che beve ad una festa…” - Marcella Bella spacca la giuria di Ballando con le Stelle 2025, Selvaggia Lucarelli spietata: "Sembravi una mamma che beve troppo ad una festa" ... Da ilsussidiario.net

boom marcella bella controMarcella Bella contro giuria di Ballando con le Stelle: “Accordo tra Selvaggia e Mariotto”/ “In pubblicità…” - L'avventura di Marcella Bella nella trasmissione Ballando con le Stelle ha fatto molto discutere. Lo riporta ilsussidiario.net

boom marcella bella controMarcella Bella contro la giuria di Ballando. E spunta il messaggio di Barbara D'Urso - A quanto pare, anche quest'anno, non mancano le scintille a Ballando con le stelle - Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Boom Marcella Bella Contro