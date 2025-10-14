Boom di veggenti e ricerche sul malocchio | Campania regione più superstiziosa d’Italia

Tempo di lettura: < 1 minuto Con 80 milioni di euro spesi in consulti e il record di ricerche online per “portafortuna” e “malocchio”, la regione domina l’Indice di Superstizione Regionale di Casinos.com. La Campania si conferma la terra dove la fortuna non si lascia al caso. Secondo l’Indice di Superstizione Regionale (ISR) elaborato da Casinos.com in vista del nuovo venerdì 17 di ottobre, la regione conquista il primo posto assoluto con 81,9 punti su 100, grazie a un mix di 2.200 veggenti attivi, 80 milioni di euro di spesa annua nei consulti in presenza e un’attenzione digitale ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

