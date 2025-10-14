Boom di richieste per il vaccino anti-Covid | si attendono nuove dosi

C’è stata una risposta eccezionale alla nuova campagna di vaccinazione anti-Covid. L’adesione dei cittadini è andata oltre ogni previsione, un ottimo segnale di attenzione verso la prevenzione. Questa forte richiesta sta però mettendo alla prova le scorte attuali. Le dosi fornite dal Ministero sono in via di esaurimento e, di conseguenza, le prenotazioni online potrebbero subire dei rallentamenti. Il problema al momento riguarda soprattutto l’area dell’ Asl Toscana Centro. La Regione assicura però che si tratta di una situazione temporanea. Nuove consegne di vaccini sono attese nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

