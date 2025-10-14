Bonus giovani under 35 | nuove opportunità per l’occupazione stabile

Il Bonus giovani under 35, un’agevolazione contributiva destinata a favorire le assunzioni stabili di giovani lavoratori. Nel quadro delle politiche volte a incentivare l’occupazione giovanile, il Governo ha introdotto un’importante misura di sostegno a favore dei datori di lavoro privati: il Bonus giovani under 35, un’agevolazione contributiva destinata a favorire le assunzioni stabili di giovani lavoratori. Il bonus si rivolge ai datori di lavoro privati che assumono, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, giovani con meno di 35 anni di età che non siano mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

