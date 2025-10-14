Molte famiglie e contribuenti trascurano una parte importante del risparmio fiscale: le detrazioni minori, spesso poco pubblicizzate o confinate nelle istruzioni tecniche dell’ Agenzia delle Entrate. Eppure possono incidere sul conto finale, soprattutto se sommate. Si va dal bonus musica alle agevolazioni per gli studenti fuori sede passando per spese veterinarie e detrazione per cani guida o gli abbonamenti al trasporto pubblico. Le agevolazioni da conoscere. detrazione spese veterinarie. bonus cani guida. premi assicurazione vita e infortuni. spese funebri. attività sportive per ragazzi. assistenza a persone non autosufficienti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus e detrazioni poco conosciuti che è ancora possibile chiedere nel 2025