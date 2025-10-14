Bonus e detrazioni poco conosciuti che è ancora possibile chiedere nel 2025
Molte famiglie e contribuenti trascurano una parte importante del risparmio fiscale: le detrazioni minori, spesso poco pubblicizzate o confinate nelle istruzioni tecniche dell’ Agenzia delle Entrate. Eppure possono incidere sul conto finale, soprattutto se sommate. Si va dal bonus musica alle agevolazioni per gli studenti fuori sede passando per spese veterinarie e detrazione per cani guida o gli abbonamenti al trasporto pubblico. Le agevolazioni da conoscere. detrazione spese veterinarie. bonus cani guida. premi assicurazione vita e infortuni. spese funebri. attività sportive per ragazzi. assistenza a persone non autosufficienti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Argomenti simili trattati di recente
Bonus 2026, in arrivo la proroga delle detrazioni al 50% per i lavori sulle prime case Lo ha annunciato in audizione il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. L’impianto dovrebbe restare quello attuale: sconto massimo del 50% i proprietari che hanno resid - facebook.com Vai su Facebook
Detrazioni e Bonus 2026: le anticipazioni di Giorgetti • Il Ministro dell'Economia in audizione sul DPFP: prime anticipazioni sulle detrazioni edilizie 2025 in Manovra e l'analisi dei numeri di bilancio. - X Vai su X
Bonus e detrazioni poco conosciuti che è ancora possibile chiedere nel 2025 - Dalle spese veterinarie ai bonus per la musica, dieci detrazioni fiscali poco note che permettono di risparmiare nella dichiarazione dei redditi ... Riporta quifinanza.it
Bonus 2026, in arrivo la proroga delle detrazioni al 50% per i lavori sulle prime case - Giorgetti annuncia l'estensione del bonus ristrutturazioni al 50% per le prime case fino al 2026. Secondo ilfattoquotidiano.it
Bonus infissi, come funziona la detrazione sulle spese per i lavori in casa - La legge di Bilancio 2025 ha modificato radicalmente la platea delle agevolazioni previste per chi effettua dei lavori in casa. Secondo ilfattoquotidiano.it