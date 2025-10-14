Nulla di fatto. Falsa partenza per l’ edizione 2025 degli incentivi per l’acquisto di auto e mezzi elettrici. Slitta infatti l’avvio della piattaforma Sogei attraverso la quale i cittadini potranno richiedere gli incentivi, che era prevista per il 15 ottobre. Un nuovo allungamento dei tempi per un provvedimento che aveva visto la luce ad agosto dopo una lunga gestazione. Il decreto del ministero per l’Ambiente e la sicurezza energetica, finanziato con 600 milioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza dopo la sua rimodulazione, era stato approvato lo scorso 8 agosto e pubblicato in Gazzetta a settembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bonus auto elettriche, slitta l’avvio della piattaforma su cui fare domanda: non apre il 15 ottobre