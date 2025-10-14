Bonus auto elettriche slitta il click day | come funziona l’incentivo
Da quanto comunicato nelle ultime ore, slitta il click day, previsto per domani 15 ottobre, per accedere agli incentivi per l’acquisto di auto elettriche. Per poter usufruire del bonus è necessario essere in possesso di specifici requisiti. Di seguito tutte le informazioni utili. SLITTATO IL CLICK DAY – Come già anticipato nei mesi scorsi, era . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
