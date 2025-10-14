Bonus auto elettriche salta il click day del 15 ottobre | la nuova data

Ancora rinvio per gli incentivi all’acquisto di auto elettriche. Il click day, inizialmente previsto per domani, mercoledì 15 ottobre, è stato cancellato a poche ore dal via libera, lasciando migliaia di aspiranti acquirenti a bocca asciutta. La piattaforma gestita da Sogei per il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) non aprirà come annunciato. La notizia è stata comunicata ma senza specificare le motivazioni dello slittamento né, soprattutto, una nuova data per la presentazione delle domande, che al momento rimane un’incognita. Perché questo rinvio. Perché questo stop dell’ultimo minuto? Il comunicato ufficiale tace sulle ragioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

