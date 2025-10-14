Bonus auto elettriche in ritardo rinviato il click day per gli incentivi | quando parte

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Slitta ancora il bonus auto elettriche. Il click day per accedere agli incentivi per l'acquisto di un'auto elettrica (previa rottamazione del vecchio veicolo inquinante) era previsto per domani, mercoledì 15 ottobre, ma è stato rinviato. La data di apertura della piattaforma per fare domanda non è stata ancora definita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

bonus auto elettriche ritardoBonus auto elettriche in ritardo, rinviato il click day per gli incentivi: quando parte - Il click day per accedere agli incentivi per l'acquisto di un'auto elettrica (previa rottamazione del vecchio veicolo ... Come scrive fanpage.it

bonus auto elettriche ritardoBonus auto elettriche, slitta il click day del 15 ottobre: ecco quando sarà aperta la piattaforma - L'apertura della piattaforma Sogei alla quale è necessario iscriversi per accedere agli incentivi per l'acquisto di auto elettriche, prevista per domani, 15 ottobre, ... Segnala ilmessaggero.it

bonus auto elettriche ritardoIncentivi auto elettriche, slitta ancora il bonus: salta il click day del 15 ottobre - L’apertura delle iscrizioni sulla piattaforma realizzata da Sogei era attesa da tempo: a poche ore dal via, la comunicazione sul rinvio ... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Bonus Auto Elettriche Ritardo