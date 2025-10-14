Bonus auto elettriche in ritardo rinviato il click day per gli incentivi | quando parte
Slitta ancora il bonus auto elettriche. Il click day per accedere agli incentivi per l'acquisto di un'auto elettrica (previa rottamazione del vecchio veicolo inquinante) era previsto per domani, mercoledì 15 ottobre, ma è stato rinviato. La data di apertura della piattaforma per fare domanda non è stata ancora definita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
