Bonus auto elettriche il caos sulla data del click day Domani le regole degli incentivi | sconto fino a 11mila euro per chi rottama la vecchia auto

Domani, mercoledì 15 ottobre, il ministero dell’Ambiente pubblicherà le istruzioni su come si potrà accedere ai nuovi bonus per l’acquisto di auto elettriche. Secondo alcuni giornali, l’apertura della piattaforma Sogei sarebbe dovuta avvenire già a partire da domani, ma sarebbe slittata. Secondo il Mase, invece, non c’è stato alcuno slittamento. «Si è sempre parlato di circa 30 giorni dopo l’apertura per i concessionari, che è stata il 23 settembre», precisano fonti del ministero dell’Ambiente. Il decreto approvato durante l’estate dal governo prevede uno stanziamento con risorse di 597 milioni di euro provenienti dal Pnrr. 🔗 Leggi su Open.online