Bonus affitto per studenti fuori sede i requisiti per ottenere il mini contributo riservato a chi studia lontano da casa

L’avvio dell’anno accademico ha riacceso i riflettori sui costi che devono sostenere le famiglie per lo studio dei ragazzi, soprattutto quando abitano in una città distante dall’ateneo. Anche quest’anno, per venire loro incontro, c’è il bonus affitto per studenti fuori sede: la misura, almeno per il 2025, è stata alimentata con un fondo pari a 16,2 milioni di euro, ricevendo uno stanziamento extra di 9,5 milioni. E può sommarsi alla detrazione Irpef sul canone versato. Bonus affitto per studenti fuori sede, i requisiti. Per accedere al contributo è necessario essere in possesso di una serie di requisiti ben precisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bonus affitto per studenti fuori sede, i requisiti per ottenere il mini contributo riservato a chi studia lontano da casa

Altre letture consigliate

Tutti i bonus del 2025 per studenti, famiglie e affitto: ecco quali sono e come richiederli La lista di tutte le agevolazioni disponibili e i requisiti - facebook.com Vai su Facebook

Un bonus per l'affitto o l'acquisto della casa in comuni montani, per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle zone. La nuova legge delega prevede diverse tipologie di credito d'imposta - Leggi e prassi / Pubblico - X Vai su X

Sei uno studente fuori sede? Scopri subito il bonus 2025 per pagare l’affitto senza pensieri - Se sei uno studente fuori sede puoi richiedere il nuovo bonus e dire addio ai pensieri. viagginews.com scrive

Bonus affitto giovani 2025: le agevolazioni disponibili - Le misure prevedono detrazioni fiscali o contributi diretti, con modalità di accesso diverse a seconda della categoria di riferimento. Si legge su lettera43.it

Bonus autunno 2025, dallo psicologo a sport, elettrodomestici e asili nido: tutte le agevolazioni e come ottenerle - Il bonus affitto fuori sede 2025 è un contributo destinato agli studenti universitari che vivono lontano dalla propria città di residenza e appartengono a famiglie con Isee universitario non superiore ... Secondo leggo.it