Tra le prestazioni che potrebbero cambiare volto nel 2026, si segnala il bonus 850 euro destinato agli anziani che, almeno nel primo anno di debutto, il 2025, sta avendo qualche difficoltà di assegnazione secondo quanto riportano i sindacati. La misura, infatti, conosciuta come «Prestazione universale» ed erogata dall’Inps, consente agli anziani over 80 di fruire di un’indennità fissa mensile, per l’appunto di 850 euro, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 in formula sperimentale. Tra i requisiti richiesti per presentare la domanda figura anche la condizione di non autosufficienza dei destinatari e l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 6 mila euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bonus 850 euro anziani, proposte di riforma 2026: aumenta l’Isee per fare domanda