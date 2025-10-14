Inter News 24 L’ex difensore e attuale membro dello staff del ct Rino Gattuso, Leonardo Bonucci, ha presentato così Italia Israele. Una nuova vita, ma con la stessa mentalità vincente. Leonardo Bonucci, nella sua nuova veste di membro dello staff tecnico del commissario tecnico Gennaro Gattuso, ha presentato la cruciale sfida che attende l’Italia contro Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. L’ex capitano azzurro ha trasmesso grande fiducia, parlando di ottimi segnali arrivati dagli ultimi allenamenti. Bonucci ha messo in guardia la squadra sulle qualità degli avversari. Ha descritto Israele come una squadra forte, dotata di grande talento dal centrocampo in su e molto pericolosa nelle ripartenze. 🔗 Leggi su Internews24.com

Bonucci prima di Italia Israele: «Abbiamo giocatori fortissimi e vogliamo vincere, vi spiego il mio compito nello staff di Gattuso»