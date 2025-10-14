Bonucci presenta Italia Israele: tutte le dichiarazioni dell’ex difensore della Juve sulla partita della Nazionale. Un leader in campo, un leader anche fuori. Alla vigilia della delicata e fondamentale sfida di qualificazione al Mondiale 2026 contro Israele, l’ex capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, è intervenuto ai microfoni della Rai nella sua nuova veste di membro dello staff tecnico di Gennaro Gattuso. Le sue parole sono state un mix di analisi tattica, carica motivazionale e orgoglio per il suo nuovo ruolo. PAROLE – « Abbiamo avuto bei segnali dalla squadra negli ultimi due allenamenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bonucci presenta Italia Israele: «Stiamo cercando di far capire ai giocatori che sono in grado di fare questa cosa. Vogliamo vincere ma sappiamo che…»