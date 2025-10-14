Bonucci ombra di Gattuso in Italia-Israele con l’auricolare | quali sono stati i consigli al ct

L’ex difensore, oggi collaboratore tecnico di Gattuso, ha seguito la gara con l’auricolare collegato al match analyst, passando indicazioni preziose al ct durante Italia-Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Da Piazza dei Miracoli, patrimonio UNESCO dal 1987, #Pisa sostiene con convinzione la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale UNESCO Un pranzo della domenica all’ombra dei nostri monumenti più celebri, per celebrare il valore della tr - facebook.com Vai su Facebook

Bonucci ombra di Gattuso in Italia-Israele con l’auricolare: quali sono stati i consigli al ct - L’ex difensore, oggi collaboratore tecnico di Gattuso, ha seguito la gara con l’auricolare collegato al match analyst, passando indicazioni preziose ... Scrive fanpage.it

Italia, Bonucci: "Segnali importanti dalla squadra. Dovremo pensare in modo collettivo" - Leonardo Bonucci, membro dello staff di Gattuso, ha parlato ai microfoni della Rai in vista del match tra Italia e Israele valido per le qualificazioni. Come scrive tuttomercatoweb.com

Perché Bonucci è sempre con Gattuso davanti alla panchina dell’Italia anche se non è il suo vice - L'Italia di Gennaro Gattuso si è presentata in queste due sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Estonia e Israele segnando 10 gol e subendone 4. fanpage.it scrive